В областной ишимской больнице №4 в год проводится более 700 эндоскопических операций хирургического и гинекологического профилей

09:34 27 марта 2022
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Среди инновационных технологий, применяемых в учреждении - эндопротезирование тазобедренных, коленных суставов, факоэмульсификация катаракты (ежегодно офтальмологи возвращают зрение 800 людям).

Проводится около 400 рентгенэндоваскулярных методов диагностики, ставится около 200 стентов в течение года, что позволяет сохранить жизнь пациентам, перенесшим инфаркт. 2022 года в рамках реализации Регпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения для Областной больницы № 4 (г.Ишим) и ее филиалов приобретено 30 автомобилей санитарного транспорта, сообщила Тюменская линия.

Теги: Ишим , медицина
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