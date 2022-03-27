В областной ишимской больнице №4 в год проводится более 700 эндоскопических операций хирургического и гинекологического профилей

Среди инновационных технологий, применяемых в учреждении - эндопротезирование тазобедренных, коленных суставов, факоэмульсификация катаракты (ежегодно офтальмологи возвращают зрение 800 людям).
Проводится около 400 рентгенэндоваскулярных методов диагностики, ставится около 200 стентов в течение года, что позволяет сохранить жизнь пациентам, перенесшим инфаркт. 2022 года в рамках реализации Регпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения для Областной больницы № 4 (г.Ишим) и ее филиалов приобретено 30 автомобилей санитарного транспорта, сообщила Тюменская линия.
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