В 2022 году "Городские практики" пройдут в Тюмени

Фото: Тюменское агентство развития креативных индустрий

"Городские практики" — просветительская программа для специалистов в сфере развития городской среды в регионах России: архитекторов, представителей власти, девелоперов, градостроителей, предпринимателей – всех тех, кто создает современный город.

"Городские практики" входят в программу Архитекторы.рф, которая реализуется ДОМ.РФ при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Её цель — обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Программа Архитекторы.рф отвечает на ключевые вызовы комплексного развития городов, социально-экономического развития, создания доступного и качественного жилья и предлагает взглянуть на указанные проблемы в широком контексте.

Программа будет состоять из нескольких модулей: практических интенсивов и выездного модуля. Ожидается, что практические интенсивы в рамках "Городских практик" пройдут в Тюмени вконце мая-начале июня. Темы интенсивов будут сформированы с учётом локального контекста и актуальной для региона повестки. В финале программы участники разработают предложения по развитию территорий своего города.

Набор на специальный выездной модуль, который пройдёт осенью, состоится по дополнительному конкурсу. Заявку смогут подать специалисты, успешно прошедшие практические интенсивы в Тюмени. Всего в образовательную экспедицию по городам России отправится 20 человек из 10 городов-участников программы "Городские практики".

Всего в 2022 году на проведение программы "Городские практики" поступило 95 заявок из 50 российских регионов. Победная заявка Тюмени была направлена Тюменским агентством развития креативных индустрий.

Помимо Тюмени для проведения программы отобраны Архангельск, Благовещенск, Елец, Новороссийск, Новосибирск, Пятигорск, Самара, Таганрог, Тюмень, также "Городские практики" запланированы в Тамбовской области.

Точные сроки проведения программы в Тюмени будут анонсированы дополнительно.