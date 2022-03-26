Всероссийский культурный проект в области театрального искусства "Архивация нас" стартует в Тюмени

В Тюмени пройдет арт-резиденция "Архивация нас" от молодежного театрального центра "Космос". Принять участие может любой желающий в онлайн и офлайн форматах. Сроки проведения – с апреля по август 2022 года.

"Архивация нас" — это проект для горожан, заинтересованных в самовыражении через искусство. Он состоит из трех частей: образовательная программа, работа над проектом и гастроли. Участники пройдут обучение в формате лаборатории и представят свои идеи на питчинге.

Заявки на участие принимаются по четырем направлениям: драматургия, хореография, новые медиа, театр соучастия и театр горожан. Куратор трека "Драматургия" (онлайн) — Ринат Ташимов, режиссер, драматург; "Хореографию" (офлайн) курирует перформер Вера Приклонская; куратор "Новых медиа" (онлайн) — Иван Заславец, режиссер. Имя специалиста, который курирует направление "Театр соучастия и театр горожан" организаторы пока держат в секрете.

Приглашенные эксперты отберут семь лучших идей и помогут в их реализации. По итогам показов летом 2022 года федеральные критики вместе со зрителями выберут два проекта. Они войдут в репертуар Театрального центра "Космос" и отправятся на гастроли в Казань, Новосибирск и Омск.

— Мы хотим изучать человека в контексте его повседневной жизни и городской среды — человек как архив, как хранилище памяти, в том числе мимолетных вещей: звуков, случайных лиц, фраз. Поэтому арт-резиденция называется "Архивация нас". Мы предлагаем участникам внутри проекта попробовать "разобрать свои архивы" и "заархивировать их заново", но уже художественным языком, — поделилась руководитель молодежного театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

Напомним, что Театральный центр "Космос" выиграл грант от Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта "Архивация нас". Также проект поддержали Школа-студия МХАТ (Москва), театральная площадка MOÑ (Казань), арт-пространство 2V при Омском Государственном "Пятом театре" и мейкеры из арт-резиденции фестиваля "ХАОС" (Новосибирск), сообщает Мегатюмень.