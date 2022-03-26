Распутица не помешает нижнетавдинским медикам добираться к пациентам

Новый автомобиль "Нива" поступил в нижнетавдинскую Областную больницу №15 в рамках национального проекта "Здравоохранение" и реализуемой в Тюменской области его программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Внедорожник позволит медикам быстро добираться даже до самых отдаленных населенных пунктов Нижнетавдинского района и оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам.

Автопарк ОБ №15 на сегодняшний день сформирован из десятка легковых машин и трех карет скорой помощи. Весь этот транспорт необходим, ведь Нижнетавдинский район – один из наиболее крупных в Тюменской области. Медики заботятся о здоровье жителей почти восьми десятков населенных пунктов, зачастую находящихся на значительном расстоянии друг от друга.

Водители легковых автомобилей доставляют фельдшеров на ФАПы, забирают собранный медиками биоматериал и везут его в лаборатории для проведения анализов, доставляют грузы, в том числе вакцины и прочие лекарственные средства. Выполняют они и много другой важной работы, без которой качество оказания медицинской помощи невозможно было бы поддерживать на современном уровне.

Новая "Нива" за счет высокой проходимости сделает медицинскую помощь еще более доступной для жителей сел и деревень Нижнетавдинского района.

Также в ближайшее время в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения ожидается поступление в эту больницу еще четырех легковых машин марки "Лада", сообщила Дарья Ровбут, представитель пресс-службы Областной больницы №15 (с. Нижняя Тавда).