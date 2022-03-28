Тюменские школы и допоразование вернулись к допандемийному режиму работы

Школам разрешили не разводить потоки учеников и не выстраивать расписание уроков таким образом, чтобы минимизировать пересечение классов на переменах и в столовых., можно проводить массовые мероприятия на воздухе, а посторонним можно находиться в детских заведениях, но в маске и при наличии сведений о вакацинации.

Роспотбернадзор смягчил меры профилактики распространения коронавируса в образовательных учреждениях в свиязи с улучшением эпидобстановки. Изменения в санитарно-эпидемиологических правилах касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения нового штамма коронавируса.

Помимо этого, контактировавшим с больным COVID-19 не нужно предъявлять медсправку для посещения занятий и уроков, разрешено проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Летние лагеря могут загружаться до 100% от проектной вместимости.

Генеральные уборки перед открытием, уборка с применением дезсредств, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков и т.д. в образовательных и других учреждениях для детей и молодежи сохраняется.