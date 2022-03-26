В Тюмени пройдет турнир по греко-римской борьбе

Последние выходные марта для тюменцев пройдут под знаком спорта.
26 марта состоится первенство города Тюмени по греко-римской борьбе среди юношей памяти Юрия Тучина. Именно он в конце пятидесятых годов организовал в городе первую секцию греко-римской борьбы. Знаменитый тренер стал и инициатором подобных турниров.
Старт борцовских соревнований запланирован на 10:00. Первенство по греко-римской борьбе среди юношей пройдет на базе спортивного комплекса "Строймаш" (Индустриальная, 49а).
Свое участие подтвердили более 150 тюменских борцов-"классиков" от спортивной школы "Прибой", спортивной школы №3, центра развития творчества детей и юношества "Бригантина".
Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней.
По материалам департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.
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