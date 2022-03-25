Тюменский колледж приглашает школьников протестировать себя в профессии

Тюменский колледж производственных и социальных технологий 26 марта приглашает школьников попробовать себя в конкретных профессия. Профессиональные пробы будут организованы по 13 направлениям.
В отделении на улице Луначарского, 19 с 13.00:
1Производство мебели
Промышленная автоматика
Электромонтаж
Ландшафтное проектирование
Лесное хозяйство
Геодезия
Беспилотные летательные аппараты
По адресу г. Тюмень, ул. Рылеева, 34 с 11.00:
Ресторанный сервис
Поварское дело
Физическая культура
Адаптивная физическая культура
3Д моделирование компьютерных игр
Холодильная техника
"Абитуриенты смогут познакомиться с реализуемыми в колледже и востребованными и перспективными специальностями в регионе. Специалисты колледжа ответят на вопросы об условиях поступления, организации учебного процесса, социальном обеспечении и организации культурного досуга студентов", - отмечают организаторы.
Запись на мероприятия обязательна.
Также школьники вместе с родителями смогут более подробно ознакомиться с перечнем программ опережающей профессиональной подготовки для школьников 6-11 классов и записаться на бесплатное обучение. По всем вопросам участия можно обратиться по тел. 666-860.
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