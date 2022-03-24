В Тюмени проходит фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена"

С 24 по 28 марта в Тюмени пройдет III Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена"

На пять дней Тюмень станет центром притяжения для подростковых театров со всей страны. Спектакли для тюменского зрителя покажут коллективы из Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Омска и Тюмени. Областной центр на конкурсе представят театральная мастерская "ТеМа" со спектаклем "Семью восемь" и школа актерского мастерства "Будильник" со спектаклем "Мой Бро — Чарльз Диккенс".

"В Тюмени детский и подростковый театр активно развивается. В этом году на фестивале представлены 4 спектакля в жанре сторителлинг, 4 спектакля по современной подростковой драматургии. Из актуальных тем – одиночество подростка, отношения с родителями, буллинг в школе", - отметила директор и идейный вдохновитель фестиваля Светлана Ханжина.

В рамках фестиваля предусмотрена образовательная программа для режиссеров любительских театров и педагогов дополнительного образования. Мероприятия проходят в МТЦ "Космос", театральном центре "РяДом" (Котовского, 16а). Программа фестиваля здесь.