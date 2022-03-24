Всероссийские проверочные работы в школах отложили на осень

Всероссийские проверочные работы у школьников, которые обычно проводятся весной, перенесены на осень, решение об этом приняла Федеральная служба по надзору в сфере образования, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Решение принято в целях снижения рисков распространения COVID-19. ВПР планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года.

ВПР, запланированные в компьютерной форме (иностранные языки в седьмом классе, история, биология, география, обществознание в пятом-восьмом классах), также переносят на осень 2022 года.