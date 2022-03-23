Областная больница в Ишиме обновила автопарк

Фото - https://t.me/av_moor

Ишимская областная больница №4 получила 8 машин скорой помощи и 30 санитарных автомобилей. Губернатор Тюменской области назвал это событие знаковым.

"Это знаковое событие, ведь больница обслуживает 220 тысяч жителей региона, ее филиалы и подразделения находятся в 10 районах. Новый транспорт увеличит мобильность врачей и фельдшеров, что особенно важно при оказании медицинской помощи", написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Транспорт приобретен в рамках Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.