Областная больница в Ишиме обновила автопарк

Ишимская областная больница №4 получила 8 машин скорой помощи и 30 санитарных автомобилей. Губернатор Тюменской области назвал это событие знаковым.
"Это знаковое событие, ведь больница обслуживает 220 тысяч жителей региона, ее филиалы и подразделения находятся в 10 районах. Новый транспорт увеличит мобильность врачей и фельдшеров, что особенно важно при оказании медицинской помощи", написал Александр Моор в своем Telegram-канале.
Транспорт приобретен в рамках Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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