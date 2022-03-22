Для юных инженеров Тюменской области организовали спецканикулы

Смена "Кванторианские каникулы" для юных инженеров области проходит в детском технопарке Дворца творчества и спорта "Пионер". Отдохнуть с пользой на ней смогут школьники из 13 муниципалитетов, которые входят в региональную базу талантливых детей и молодежи Тюменской области.

По словам руководителя детского технопарка Дмитрия Тарасова, смена уникальная и отличается от предыдущих каникул.

"Первая отличительная черта - большое количество участников. Это обусловлено увеличением количества детей, внесенных в региональную базу данных за достижения во всероссийских и региональных конкурсах, соревнованиях, олимпиад и хакатонах по естественнонаучной и технической направленностям. Второе – разносторонняя образовательная программа для сопровождающих педагогов. Третья – проведение для всех желающих большого открытого "КвантоФеста" кейсов и решений в очном и онлайн формате в последний день смены", - отметил Тарасов.

Ребята будут учиться под руководством наставников и заниматься подготовкой инженерных проектов, которые представят в конце смены. Проявить себя в научно-техническое творчестве смогут представители направлений биотехнологии, прототипирования, IT-технологии и промышленной робототехники.

Помимо обучающего блока в программе отдыха квест-игры, экскурсии на предприятия индустриальных партнеров технопарка, отработка профессиональных навыков, встречи с представителями научных сообществ региона. На смене в рамках проекта "Классные встречи РДШ" ребята примут участие в дискуссии с вице-президентом Федерации автомодельного спорта России Владимиром Кипером и кандидатом технических наук, генеральным директором Mintrocket, основателем проекта TickTime Иваном Карякиным.