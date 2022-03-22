На дорогах Тюменской области установят 99 камер видеофиксации

99 камер фотовидеофиксации в этом году начнут фиксировать нарушения правил дорожного движения на дорогах Тюменской области, сообщает областная Госавтоинспекция.

"Они будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, превышение скорости. 33 камеры заработают уже в апреле, остальные – в третьем и четвертом кварталах", - пояснили в Госавтоинспекции.

Большую часть камер – 75 – специалисты установят в Тюмени. Остальные в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и на федеральных дорогах региона.





