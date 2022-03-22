ТИУ проведет день открытых дверей для будущих абитуриентов

Свои двери для школьников и их родителей Тюменский индустриальный университет откроет 2 апреля.
Ознакомиться с потенциалом вуза, образовательными программами и выбрать будущую профессию желающие смогут в 7 корпусе ТИУ (ул. Мельникайте, 70). Время работы площадок с 9.30 до 17.00. Обязательна предварительная регистрация.
Консультации и мастер-классы проведут все подразделения университета, где подробно расскажут о специальностях, условиях поступления и дальнейшем трудоустройстве.
Для школьников 9 классов будет полезна информация о том, как поступить в многопрофильный колледж или общеобразовательный лицей университета.
В "Честном разговоре" с ректором можно будет задать все интересующие вопросы по поступлению в ТИУ. Подробные консультации проведут и специалисты приемной комиссии.
Также школьники смогут пройти профессиональное тестирование, получить лайфхаки на ЕГЭ и чек-лист по преодолению стресса перед экзаменом. Преподаватели откроют секреты как построить успешную карьеру, расскажут каких результатов добиваются выпускники ТИУ.
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