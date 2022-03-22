Госавтоинспекция Тюменской области осваивает Telegram

12:19 22 марта 2022
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Госавтоинспекция Тюменской области завела официальный Telegram-канал, в котором собирается делиться актуальной информацией и новостями с жителями региона. 

"Все о дорожной безопасности с колес: ДТП, изменения в организации дорожного движения, новые камеры на дорогах, статистика аварийности и ее причины, меры, предпринимаемые ведомством для сохранения жизни людей на дорогах и обеспечения бесперебойного движения транспорта. А еще мнения экспертов, суждения руководителей службы, резонансные нарушения ПДД, эвакуация транспорта и оказание госуслуг по линии ГИБДД. Все, о чем нужно знать участникам дорожного движения", - определили тематику будущих постов в ГИБДД. 

 

        

 

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