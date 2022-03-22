Госавтоинспекция Тюменской области осваивает Telegram

Госавтоинспекция Тюменской области завела официальный Telegram-канал, в котором собирается делиться актуальной информацией и новостями с жителями региона.

"Все о дорожной безопасности с колес: ДТП, изменения в организации дорожного движения, новые камеры на дорогах, статистика аварийности и ее причины, меры, предпринимаемые ведомством для сохранения жизни людей на дорогах и обеспечения бесперебойного движения транспорта. А еще мнения экспертов, суждения руководителей службы, резонансные нарушения ПДД, эвакуация транспорта и оказание госуслуг по линии ГИБДД. Все, о чем нужно знать участникам дорожного движения", - определили тематику будущих постов в ГИБДД.