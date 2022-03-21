Александр Моор выразил соболезнование семьям военнослужащих, погибших на Украине

Военнослужащие Андрей Петров и Никита Анциперович погибли в ходе спецоперации на Украине, соболезнования родным и близким павших смертью храбрых воинов выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Наши земляки выбрали защиту Отечества делом своей жизни. Пожертвовав жизнью за безопасность России и освобождение Украины от неонацизма, они проявили мужество и героизм, остались до конца верны воинскому долгу. Светлая память о воинах-героях навсегда останется с нами", - цитирует слова губернатора информационный центр правительства.

Андрея Петрова похоронят в селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа. С Никитой Анциперовичем простились в Тюмени. Похороны проходят со всеми воинскими почестями, сообщили в информцентре.

Ранее сообщалось о трех погибших в ходе спецоперации на Украине.