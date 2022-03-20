В Тюменской области рынок платных услуг населению демонстрирует рост

В январе 2022 года в Тюменской области предоставлено услуг на общую сумму 11 млрд 107 млн рублей. Это немногим ниже показателя декабря (11 млрд 589,2 млн рублей) и существенно выше, чем было в январе 2021 года (8 млрд 831,4 млн рублей). За год больше всего подорожали бытовые услуги.

С последними данными Тюменьстата, опубликованными в докладе о социально-экономическом положении региона, ознакомился Вслух.ру.

За год больше всего подорожали бытовые услуги (здесь и далее индекс — 112,9%), услуги образования (111%), услуги организаций культуры (107,8%), медицинские услуги (105,2%). Немного подешевели услуги связи (99,7%). В целом платные услуги подорожали на 3,4%.

В 2021 году в Тюменской области общий объем оказанных услуг составил 125 млрд 360,3 млн рублей. Максимальные показатели, более 11 млрд рублей, были в июне и декабре. В рейтинге УФО по платным услугам на каждого жителя регион занял третье место. В лидерах Свердловская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.