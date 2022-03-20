Региональный чемпионат "ЮниорПрофи" в Тюмени пройдет по шести номинациям

На базе детского технопарка "Кванториум" с 11 по 15 апреля состоится региональный чемпионат "ЮниорПрофи" в Тюмени.

В программе чемпионата текущего года заявлены следующие компетенции: инженерный дизайн CAD; мобильная робототехника; прототипирование; интернет вещей; промышленный дизайн и медиакоммуникации.

К участию в чемпионате приглашают обучающихся образовательных организаций общего и дополнительного образования муниципальных образований/городских округов Тюменской области в возрасте с 10 до 17 лет. Вне конкурса допускается участие представителей образовательных организаций общего и дополнительного образования других регионов Российской Федерации. Соревнования пройдут по двум группам: 10-13 лет и 14-17 лет.

Победители "ЮниорПрофи" будут рекомендованы к участию во Всероссийском технологическом фестивале "Робофест-2022".

Программа ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников хорошо зарекомендовала себя и вызывает неподдельный интерес у ребят, которые уже на этапе школьного обучения стремятся реализовать свой творческий потенциал с заделом на будущее, сообщает Тюменская линия.