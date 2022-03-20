Борьба с зимующими на коре вредителями – часть весенних работ в саду

По мнению опытных цветоводов, в марте сад надо опрыскать водным составом мочевины высокой концентрации. Эта процедура безвредна для растений, но вредителям нанесёт серьезный ущерб.

- Можно использовать раствор нитрафена – только действуйте по инструкции, - говорит голышмановский садовод с многолетним стажем Михаил Листков. - Опрыскивание успейте произвести до того, как начнут набухать почки. Как раз в этот период нитрофен особенно эффективно защищает растения от зимующих вредителей. Смородине и крыжовнику устройте "горячую ванну".

Водой примерно 80-90 градусов полейте кусты - обязательно до распускания почек.

Март – самое время для накладывания на штампы плодовых деревьев ловчих поясов. Это хорошая профилактика против яблонного цветоеда и жуков-долгоносиков. Ловчие пояса снимают только после того, как деревья полностью отцветут, сообщает АиФ-Западная Сибирь.