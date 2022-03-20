Кинофестиваль "Алафейская гора" пройдет в Тобольске

С 23 по 27 марта в Тобольске впервые пройдет фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора". Российские режиссеры представят свои фильмы за 2021-2022 годы, в которых раскроют темы поиска себя и взаимодействия с обществом.

На фестивале пройдут конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, мастер-классы, концертные программы и спектакли. Посетить мероприятие может любой желающий. Гостями и участниками "Алафейской горы" станут кинематографисты, театральные и общественные деятели, музыканты со всей России. Среди них — Лариса Лужина, Сергей Шакуров, Дарья Мороз, Аристарх Ливанов, Юрий Беляев, Катерина Волкова, Екатерина Шпица, Сергей Перегудов и другие.

Жюри конкурса полнометражного кино возглавит актер Андрей Руденский (фильмы "Жизнь Клима Самгина", "Турецкий гамбит", "Тихий Дон" и др.). Жюри короткометражного конкурса возглавит Екатерина Головня — режиссер, продюсер, директор Центрального дома кино.

Площадками фестиваля станут шесть городских локаций, в числе которых — мультицентр "Моя Территория" , Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова, кинотеатр "Жемчужина Сибири", ДК "Синтез", Свободный молодежный театр.

— Фестиваль современного и актуального кино неслучайно проходит в Тобольске. С одной стороны — это город с многовековой историей, историческая столица Сибири. С другой — современное, активно развивающееся культурное пространство, которое привлекает к себе туристов и зрителей со всей России. В этом городе снято более 40 российских фильмов, и мы надеемся, что фестиваль "Алафейская гора" станет еще одним ярким событием, подчеркивающим статус Тобольска как культурной столицы региона, — отметил Сергей Новожилов, продюсер и художественный руководитель фестиваля, сообщила Мегатюмень.