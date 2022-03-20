Ангиографический аппарат экспертного класса появился в больнице Тобольска появился

Лечебно-диагностическое оборудование поступило в тобольскую Областную больницу №3 в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и стало вторым в арсенале тобольских хирургов.

Аппаратом последнего поколения оборудовали дополнительную операционную после капитального ремонта. Новая установка позволит на высоком уровне оказывать медицинскую помощь больным с патологией сердца, помогать пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения.

Ангиографический аппарат оснащён системой слежения за жизненными функциями организма, 3D-реконструкцией сосудов, возможностью интеграции внутрисосудистого ультразвука и измерением фракционного кровотока. Он существенно упрощает навигацию благодаря 4K монитору диагональю 65 дюймов (164 см).

"Высокое разрешение позволяет увидеть даже самые мельчайшие нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, головного мозга и других органов. Причем изображение формируется при минимальной дозе рентгеновского излучения", — рассказал Андрей Прохорихин, эндоваскулярный хирург ОБ №3.

Ангиографический комплекс уже запущен в работу. Первую операцию на новом оборудовании — стентирование — выполнил Андрей Прохорихин. Теперь в Областной больнице №3 параллельно работают две ангиографические установки, использующие рентген-метод исследования сосудов с введением контрастного вещества. Ранее специалисты выполняли в среднем 4 лечебных или диагностических процедуры в день. Появление второй установки позволит увеличить доступность этого вида медицинской помощи и повысить количество выполняемых вмешательств. На сегодняшний день рентгенохирургия — современный и наиболее безопасный метод диагностики и лечения различных патологий, практически не имеющий возрастного ограничения для пациентов, сообщил Дмитрий Уженцев, представитель пресс-службы Областной больницы №3 (г. Тобольск).