Тюменцы узнают об уникальном направлении искусства

В Тюмени проходит выставочный проект "Романтика соцреализма". Посетители узнают о живописи и скульптуре мастеров отечественного искусства. О подробностях экспозиции изданию "Тюменская область сегодня" поведала экскурсовод Музейного комплекса им. И. Я. Словцова Ольга Аверина.

Название выставки было выбрано неспроста – представлено много работ времени "великих строек". Молодым людям часто свойственны решения, принятые с энтузиазмом: на социалистические стройки ребята ехали не только "за длинным рублем", но и из романтических побуждений. Как пример подобной жизненной философии можно привести текст песни "За туманом" популярного в свое время барда Юрия Кукина.

Проект "Романтика соцреализма" открылся в феврале 2020 года, его идея и концепция принадлежат искусствоведу Наталье Александровне Паромовой. Выставки советского периода вызывают интерес достаточно давно (Особенно в Европе).

– Искусство соцреализма – это явление, которому не было аналогов. Отметим, что западные школы изобразительного искусства, встав на путь формализма, утратили связь с реалистической традицией. Именно она прежде всего привлекает западного зрителя, – обратила внимание Аверина.

Из самых известных работ представлены – скульптура "Сталевар Прудкин" советского скульптора, автора монумента "Родина-мать" Евгения Вучетича. Также гости музея смогут увидеть работы известного тюменского мастера Николая Распопова. Николай Васильевич является автором "Памятника учащимся школ Тюмени, не вернувшимся с войны" в Сквере Прощания и скульптуры "Тюмень летящая". Достаточно много живописных произведений: картины советских художников Дмитрия Мочальского, Семёна Ротницкого и Михаила Шемякина. Есть возможность ознакомиться и с творчеством Ливия Щипачева. Он известен не только как художник, но и как исполнитель роли Тимура в приключенческом фильме "Тимур и его команда" 1940 года.

– Соцреализм – наследник академической живописи с ее пафосом, обязательным морализаторством и "вершиной" в виде многофигурной композиции на историческую тематику. Однако, в самом определении метода социалистического реализма говорится об изображении реальности в "ее революционном развитии". Развитие предполагает не только революционную борьбу, но и мирное строительство на благо общества. Именно этот аспект отражён в тематике выставки. Из жанров, представленных в экспозиции, отметим портрет и жанровую картину, – отметила экскурсовод.