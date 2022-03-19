За ситуацией на федеральных трассах следят тюменские автоинспекторы

В ГИБДД Тюменской области в системном режиме проводится мониторинг аварийности на федеральных автодорогах, учитывая фактор высокого уровня смертности в ДТП именно на этих магистралях.

При этом анализируется не только наличие отдельных мест концентрации ДТП, но и протяженные опасные участки, расположенные в тех или иных территориях. С учетом этого мониторинга вырабатываются меры реагирования на ситуацию и предупредительные мероприятия. С начала года на федеральных автодорогах региона произошло 58 ДТП, в них погибли девять человек, 94 человека ранены. Наибольший рост аварийности зафиксирован на федеральной трассе Тюмень-Омск, в границах Тюменского муниципального района. Здесь произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два человека, в том числе ребенок, 23 человека ранены.

ГИБДД увеличит число нарядов ДПС на этом участке федеральной трассы, с организацией дополнительного контроля за соблюдением водителями скоростного режима. Будет организовано дополнительное информирование о наличии участков ремонта и строительства автодороги, для предупреждения автомобилистов о вводимых в связи с этим ограничениях, сообщает ГИБДД Тюменской области.