Финал конкурса "Миссис УрФО 2022" пройдет в тюменском технопарке

В Тюмени 30 апреля состоится финал долгожданного конкурса красоты и материнства "Миссис УрФО 2022". Об этом изданию "Тюменская область сегодня" сообщила директор центра проектов и современных коммуникаций "Автор" Варвара Васюнина.

Жюри оценят участниц не только по выходам на сцене и умению поддержать разговор, но и их жизненную позицию, ведь многие из них – работающие и социально активные мамы.

Участвовать в конкурсе могут женщины в возрасте от 25 до 55 лет, проживающие на территории Уральского федерального округа. Наличие детей приветствуется (в случае, если участница находится в разводе – обязательно наличие детей). Никаких требований к росту, фигуре и вероисповеданию нет. Кастинг продлится до 3 апреля.

Конкурс красоты и материнства "Миссис УрФО" пройдет в округе не первый раз. С каждым годом становится все больше активных женщин и формируются новые социальные проекты и инициативы.

Зарегистрироваться участницам можно на сайте конкурса.