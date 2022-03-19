Новые проекты для своих сверстников разрабатывают участники Областного студенческого фор

25 новых проектов для студентов региона разрабатывают участники Областного студенческого форума от Студенческого совета Тюменской области. Лучшие идеи получат грантовую поддержку до 50 тысяч рублей.

В начале марта на Областном студенческом форуме участники придумали 25 новых идей для проектов. С 14 по 18 марта студенты дорабатывали их с экспертами, составляли паспорт проекта, искали партнеров и готовились к очной защите.

Итоги подведут 19 марта. Лучшие проекты получат поддержку до 50 тысяч рублей в рамках грантового конкурса "Моя идея" от мультицентра "Моя территория".

Проекты студентов касаются абсолютно разных сфер жизни. Софья Шмидт, студентка Тюменского государственного медицинского университета, планирует провести серию лекций для девушек по репродуктивному здоровью. Роман Илларионов, студент Тюменского медицинского колледжа, решил устроить студенческий фестиваль косплея — перевоплощений в различных героев. А Елизавета Ситникова, студентка Тобольского многопрофильного колледжа, хочет создать комьюнити для начинающих музыкантов и провести для них серию мастер-классов.

— Я хочу организовать мастер-классы по написанию собственного трека для людей, увлеченных музыкой. Участники моего проекта научатся не только воплощать музыкальные идеи на практике, но и смогут опубликовать свою работу, — рассказала Елизавета Ситникова, студентка Тобольского многопрофильного колледжа, сообщили в Мегатюмень.