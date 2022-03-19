Пациентке с уникальной патологией помогли кистевые хирурги тюменской ОКБ №2

Когда Ксения, фитнес-тренер из Тобольска, почувствовала боль в руке, она не могла и предположить, что окажется четвёртым пациентом в мире с очень редкой патологией. Специалистам Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень) удалось не только точно диагностировать уникальное заболевание, но и успешно провести пациентке операцию.

В Тюмень Ксения приехала за медицинской помощью после того, как длительное время не могла избавиться от сильных ноющих болей в левой кисти, к которым со временем добавилась практически полная неподвижность.

Специалисты ОКБ №2 выявили у пациентки очень редкое заболевание, которое в мировой медицинской практике было описано только три раза – по одному случаю зафиксировано в Китае, Израиле и во Франции. Диагностированный внутрикостный ганглий - скопление патологической жидкости в образовавшейся "пустоте" головчатой кости, которая возникает в результате нагрузки на лучезапястный сустав. Редкая патология требует сложного хирургического лечения. Специалисты ОКБ №2 выполнили "чистку" возникшего пространства и заменили "опустошённую" часть аутотрансплантатом – фрагментом собственной подвздошной кости пациентки.

В настоящее время девушка восстанавливается. Чтобы вернуть свободу движения кисти, ей предстоит выполнение реабилитационных упражнений. И возможно уже через три месяца пациентка сможет вернуться к тренерству и продолжить спортивную карьеру. А специалисты ОКБ №2 в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова (г. Москва) планируют поделиться опытом на Международном собрании кистевых хирургов в Южной Осетии, сообщила Татьяна Жданова, представитель пресс-службы ОКБ №2 (г. Тюмень).