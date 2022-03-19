Какие цветы тюменские садоводы могут посадить уже в марте

В марте цветоводам нужно провести профилактику "черной ножки", ревизию луковичных и клубневых культур. Если позволяет погода, начать обрезку декоративных кустарников. В середине марта сеют на рассаду петунии, астры, циннии, бархатцы, львиный зев, лаватеру, однолетний флокс.

- После посева почву немного уплотните ложкой и поставьте контейнер в теплое место, - советует опытная голышмановская цветоводка Нина Петрова. – Хотите помочь семенам взойти - полейте их раствором "Циркона". Я обычно делаю 4 капли на 1 стакан воды. Можно простимулировать рассаду на всхожесть витамины группы В. Учтите, что поливать всходы мелких семян сверху нельзя. В этом случае наберите воду в шприц, осторожно воткнув иглу в почву – влейте воду.

В конце марта садоводы рекомендуют проверить укрытые с осени посадки гортензии и роз. Не забывайте их проветривать, а для этого периодически поднимайте укрытие. Еще возможны заморозки, поэтому не стоит убирать снег под многолетниками. Прямо по нему разбросайте комплексное минеральное удобрение. Также можно и подкормить и луковичные, сообщили в АиФ-Западная Сибирь.