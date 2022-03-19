Тюменская мастерица развивает древнейший народный промысел

Светлана Паянен из Тюмени занимается резьбой по кости и рогу. Она участвует в различных выставках и конкурсах народных промыслов и ремесел. Два года назад она стала лауреатом Международной выставки.

О своем творческом пути она поведала изданию "Тюменская область сегодня".

Мастерица окончила Уральское училище прикладного искусства и дизайна по специальности "техника художественного конструирования народных промыслов" в Нижнем Тагиле. Переехав в Тобольск, начала заниматься резьбой по кости и рогу. Этот город является одним из главных центров промысла с XVII века. Искусство косторезов бывшей столицы Сибири славится издавна. На тот момент у тобольской резьбы еще не было своих характерных черт. Лишь в XIX веке появляется первая косторезная мастерская С. И. Овешковой, в которой формируется самобытный стиль тобольского промысла. Архитектура и пейзажи Тобольска вдохновили Светлану на занятия творчеством, ведь это величественный, белокаменный и, поистине, красивый город.

– Первое изделие я изготовила на косторезной фабрике. Это была простая брошка "Глухарь". Спустя некоторое время захотелось, чтобы мои работы отличались от работ других мастеров. Мне посчастливилось попасть в мастерскую известного костореза Минсалима Тимергазеева. Это невероятно светлый, позитивный и талантливый человек, показавший мне в чем прелесть жизни художника. Шесть лет обучения не прошли даром, это точно, – заявила Паянен.

Чуть позже Светлана окончила художественно-графический факультет Тобольского пединститута и преподавала в детской художественной школе. По словам мастерицы, преподавание было ей не близко, и она решила самостоятельно развиваться как художник-косторез.

– У меня часто спрашивают о том, где я беру кость и рог. Долгое время материал мне поставлял хороший друг Анатолий Кондауров. Известен тем, что владеет уникальной коллекцией зубов мамонта и прочих ископаемых животных Сибири, – поделилась мастерица.

Все изделия Светланы сделаны по мотивам национальных и народных праздников. Людям легче воспринимать искусство, если сюжет для создания взят из фольклора. За каждым, даже небольшим изделием стоят труд и навыки: усидчивость, аккуратность, терпение, умение доводить работу до совершенства. Не обойтись и без особенного художественного видения.

– Меня привлекают работы многих косторезов: мастера по созданию сувениров из кости и художественных косторезных изделий Сергея Лугинина, тобольских косторезов Михаила и Ольги Турышевых, регулярно посещающих различные выставки-ярмарки и фестивали. В этот список могу отнести и мастерицу Зинаиду Ластовскую. Вообще, о творческих людях можно говорить бесконечно, – добавила Светлана.

Паянен активно сотрудничает с музейным комплексом имени И. Я. Словцова и музеем "Дом Машарова". На выставках она представляет, как композиционные работы, так и более мелкие изделия, выполненные из бивня мамонта, лосиного рога, зубов кашалота. В 2020 году мастерица участвовала в Международной выставке косторезного искусства "Душа Севера" в Салехарде и стала лауреатом.