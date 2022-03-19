35-летие отметит краеведческий клуб "Тюменская старина"

Праздничное заседание клуба "Тюменская старина" пройдет в Центре татарской культуры 23 марта в 14 часов. 35-летие объединение любителей местной истории отметит театральной постановкой и концертом.
С чего началась история краеведческого клуба, расскажут волонтеры проекта "Гиды 55+. Перезагрузка", воспоминаниями поделятся краеведы. Театральную постановку, посвященную временам тюменского купечества, представит один из серебряных добровольцев, поэт Анатолий Глебов. Ансамбль Центра русской народной культуры "Лада" исполнит музыкальные номера.
Клуб "Тюменская старина" возник в 1987 году и занимается изучением истории Тюменской области и биографий известных земляков. Среди участников — ученые, краеведы, работники музеев, историки, коренные жители Тюмени и те, для кого Сибирь стала второй родиной.
Заседания клуба проходят раз в месяц в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева. В клуб могут вступить все, кому интересная история края, сообщает Тюменская линия.
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