Поддержать жителей ДНР и ЛНР всячески стараются голышмановцы

Бабушки из клуба "Рук прекрасное творение", работающего при окружном Совете ветеранов, собрали для детей Донбасса самодельные игрушки. В них мастерицы вложили тепло своей души. Таким способом пожилые женщины решили обогреть вниманием малышей, страдающих от военных действий.

- Хочется порадовать ребятишек этими яркими, забавными вязанными игрушками. У меня сердце кровью обливается, когда слышу, что творится в Украине. Жалко всех: и наших солдат, и мирное население, особенно детей. Я воспринимаю их, как своих внучат, и от этого ещё больнее. Чтобы хоть немного скрасить тяжёлое детство, выпавшее на их долю, купила наборы алмазной вышивки. Мои правнучки их любят. Буду рада, если и дети Донбасса позанимаются творчеством - отвлекутся от страшных событий. Вот сумочку сшила для какой-нибудь маленькой девчушки. К подаркам приложила иконки и сделаю подписи: "От бабы Аллы". Розовые сапожки не успела довязать, но доделаю к следующей отправке гуманитарной помощи, - говорит одна из участниц доброго дела Алла Колбасина.

По словам председателя окружного Совета ветеранов Ирины Грабко, никого убеждать не приходится. Люди приносят, что могут: продукты питания, игрушки, вязаные варежки и носки.

- В такой ситуации начинаешь по-особенному ценить то, что имеешь, понимать и жалеть других, - отметила Ирина Альбертовна. - Сочувствие и милосердие, черты присущие русскому народу, они-то и подстёгивают нас к помощи нуждающимся.

Из пункта сбора "гуманитарки", созданного при Голышмановском КЦСОН, грузы для жителей Донецкой и Луганской народных республик отправляются еженедельно. В среду увезли 60 коробок с продуктами питания, бытовой химией, средствами гигиены, постельными принадлежностями и вещами. Участниками гуманитарной акции стали предприниматели, работники школ и детских садов, представители общественных организаций, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.