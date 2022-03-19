Участие во Всероссийском конкурсе рисунков приняли тюменские дети

Подведены итоги Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и прикладного творчества "Рисуем музыку". Активное участие в нем приняли ребята из тюменского реабилитационного центра "Родник".

Конкурс был посвящен 160-летию Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Ребята с помощью своих наставников - педагогов социально-трудового отделения создали рисунки и поделки, занявшие призовые места различных этапов конкурса.

Дипломы участников получили: Ксения Л. за первое место по Российской Федерации в возрастной группе 11-16 лет - поделка "На завалинке", руководитель Ольга Ососкова. Илья З. - за 1 место по Уральскому Федеративному округу в возрастной группе 7-10 лет, поделка "Музыкальный снеговик", педагог Татьяна Новикова.

Коллектив ребят под руководством Надежды Павловой – за 1 место по Уральскому Федеративному округу в возрастной группе 11-16 лет, поделка "В гостях у музыки". Еще пятеро воспитанников "Родника" получили дипломы за 2-3 места по Уральскому Федеративному округу в возрастной группе 11-16 лет, за 1 место по Тюменской области в возрастной группе 7-10 лет, за 1 и 2 места по Тюменской области в возрастной группе 11-16 лет.

Участие в конкурсе не только помогло развитию интереса у ребят к классической музыке и изобразительному искусству, но и обеспечило формирование навыков общения, диалога и достижения взаимопонимания между участниками проекта.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.