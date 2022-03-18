Ишимская облбольница обновила оборудование и автопарк

Областную больницу №4 с 1 января 2021 года поступает новое, современное оборудование, транспорт, возводятся и оснащаются техникой фельдшерско-акушерские пункты, ремонтируются поликлиники, врачебные амбулатории, сообщает пресс-служба учреждения.

Так, в прошлом году ОБ №4 было закуплено 215 единиц оборудования на сумму 25 млн рублей. В наступившем году намечена закупка 157 единиц оборудования на сумму 29 млн рублей. В планах Областной больницы №4 до 2025 года – построить 17 ФАПов в Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах. На эти цели планируется потратить 268 млн рублей.

В 2021 году три районные больницы, входящие в структуру ОБ №4, уже обновили свои здания. Запланирован капитальный ремонт 10 объектов первичного звена здравоохранения в Армизонском, Абатском, Бердюжском, Викуловском, Сорокинском районах.

Программа затронет и обновление автопарка ОБ №4: планируется заменить 52 автомобиля и еще семь докупить дополнительно. На эти цели в бюджете заложено более 72,8 млн рублей.

"Первичное звено Ишимской медицины проходит процесс обновления, претерпевает значимые, а главное, видимые для глаз населения изменения. Программа, в рамках которой происходят преобразования, в конечном итоге стремится к созданию среды с максимально качественной и доступной медицинской помощью как в городской, так и в сельской среде, – рассказал главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев. – На сегодняшний день, в том числе и благодаря модернизации первичного звена здравоохранения, врачи даже самых отдалённых участков сельской местности оказывают пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь и владеют необходимыми видами лечения и диагностики наравне с городскими специалистами".

Напомним, что программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в России 1 января 2021 года. В конце декабря 2020 года Минздрав РФ опубликовал паспорт ведомственной целевой программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".