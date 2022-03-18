Тюменцам предлагают пройти опрос о работе сотрудников ГИБДД

Тюменцы могут принять участие во всероссийском онлайн-опросе, который проводятся для предупреждения, выявления и пресечения нарушений служебной дисциплины и законности сотрудниками ГИБДД.

Для участия нужно зайти на региональную страницу официального интернет-сайта Госавтоинспекции и ответить на вопрос "Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлением коррупции со стороны сотрудников Госавтоинспекции за последние 6-12 месяцев?"