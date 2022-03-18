Тюменцам предлагают пройти опрос о работе сотрудников ГИБДД

17:48 18 марта 2022
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Тюменцы могут принять участие во всероссийском онлайн-опросе, который проводятся для предупреждения, выявления и пресечения нарушений служебной дисциплины и законности сотрудниками ГИБДД. 

Для участия нужно зайти на региональную страницу  официального интернет-сайта Госавтоинспекции и ответить на вопрос "Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлением коррупции со стороны сотрудников Госавтоинспекции за последние 6-12 месяцев?"

 

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