Тысячи тюменцев пришли на концерт "Крымская весна"

15:21 18 марта 2022
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Митинг-концерт "Крымская весна" проходит в Тюмени на Цветном бульваре, его участниками стали тысячи тюменцев.

Среди зрителей студенты колледжей и вузов, трудовые коллективы, политики, общественные организации, много пенсионеров и школьников.

С приветственными словами к горожанам обратились председатель координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области Евгений Воробьев, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, руководитель общественной организации "Боевого братства" Валентин Глушко. 

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