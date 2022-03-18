Тысячи тюменцев пришли на концерт "Крымская весна"

Митинг-концерт "Крымская весна" проходит в Тюмени на Цветном бульваре, его участниками стали тысячи тюменцев.

Среди зрителей студенты колледжей и вузов, трудовые коллективы, политики, общественные организации, много пенсионеров и школьников.

С приветственными словами к горожанам обратились председатель координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области Евгений Воробьев, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, руководитель общественной организации "Боевого братства" Валентин Глушко.