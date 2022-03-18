Тысячи тюменцев пришли на концерт "Крымская весна"

Митинг-концерт "Крымская весна" проходит в Тюмени на Цветном бульваре, его участниками стали тысячи тюменцев.
Среди зрителей студенты колледжей и вузов, трудовые коллективы, политики, общественные организации, много пенсионеров и школьников.
С приветственными словами к горожанам обратились председатель координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области Евгений Воробьев, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, руководитель общественной организации "Боевого братства" Валентин Глушко.
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