Тюменские охотники и рыболовы померяются меткостью и уловом

И охотников и рыбаков предстоящие входные станут соревновательными: первые будут демонстрировать меткость в Ларихе Ишимского района, вторые испытают удачу на озере Андреевском, сообщает депспорта региона.

Соревнования по охотничьему биатлону пройдут 19 марта в селе Лариха. Начало в 9:30. Соревнования будут проходить по двум дисциплинам. Для участия в обеих используются настоящие охотничьи ружья и боевые патроны. Первая - лыжная эстафетная командная гонка: участники бегут 1 км на охотничьих лыжах в специальной амуниции, без палок, но с ружьем, на рубежах стреляют не по статичным мишеням, а по движущимся тарелочкам. Вторая дисциплина "Компакт – спортинг". Охотника ждут 25 летящих мишеней на 30 патронов.

Чемпионат Тюменской области "Зимний хищник-2022" по ловле на блесну со льда соберет рыболовов со всего региона на озере Андреевском. Им предстоит поохотиться за рыбами хищных пород. 19 и 20 марта регистрация участников начнется в 7 часов утра. На один тур отводится 5 часов. Заявки на участие уже подали представители Тюмени, Тобольска, Кургана, Ялуторовска, Заводоуковска, Нижней Тавды... Это спортсмены, команды и рыболовы – любители спортивных обществ, клубов и организаций. За каждый грамм пойманной рыбы участник получает один балл. К зачету принимаются "хищники" - окунь и щука.