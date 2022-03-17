Utair разрешил пассажирам летать без масок

С 17 марта пассажиры всех рейсов Utair могут летать без медицинских масок, сообщает пресс-служба аваикомпании.
"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании. Для собственного комфорта и безопасности пассажиры всегда могут использовать маску по желанию", — рассказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.
Экипаж может попросить пассажиров надеть медицинские маски, если на борту летит человек с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.
Пассажирам рекомендуется уточнять антиковидные требования, которые действуют в аэропортах прилета и вылета.
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