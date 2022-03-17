Ольга Кузнечевских: в Тюменской области достаточно жизненно необходимых лекарств

Проблем с наличием жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в регионе нет, сообщила замгубернатора Ольга Кузнечевских.

По словам Кузнечевских, в регионе с формирован резерв препаратов на 3-6 месяцев, в зависимости от срока годности и назначения препарата.

По поручению губернатора выделены дополнительные средства на приобретение ЖНВЛП до конца года.

Также замгубернатора отметила, что более 80% лекарственных препаратов выпускают российские заводы - запасаться впрок нет необходимости.