Ольга Кузнечевских: в Тюменской области достаточно жизненно необходимых лекарств

11:01 17 марта 2022
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Проблем с наличием жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в регионе нет, сообщила замгубернатора Ольга Кузнечевских.

По словам Кузнечевских, в регионе с формирован резерв препаратов на 3-6 месяцев, в зависимости от срока годности и назначения препарата.

По поручению губернатора выделены дополнительные средства на приобретение ЖНВЛП до конца года.

Также замгубернатора отметила, что более 80% лекарственных препаратов выпускают российские заводы - запасаться впрок нет необходимости.

 

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