Ольга Кузнечевских: в Тюменской области достаточно жизненно необходимых лекарств

Проблем с наличием жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в регионе нет, сообщила замгубернатора Ольга Кузнечевских.
По словам Кузнечевских, в регионе с формирован резерв препаратов на 3-6 месяцев, в зависимости от срока годности и назначения препарата.
По поручению губернатора выделены дополнительные средства на приобретение ЖНВЛП до конца года.
Также замгубернатора отметила, что более 80% лекарственных препаратов выпускают российские заводы - запасаться впрок нет необходимости.
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