Тюменская область отправила пятую машину гумпомощи Донбассу

В очередной партии гуманитарной помощи - мука, консервы и средства гигиены, в каждой предыдущей в этой тоже - детские игрушки и открытки с добрыми словами, сообщила депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова.

Это пятая машина с гуманитарной помощью эвакуированным жителям Донбасса из Тюменской области. Три первые ушли в Ростовскую область, еще две - в Белгородскую область.

"Общий вес груза приближается к ста тоннам, его содержимое каждую неделю разное и зависит от того, что нужнее всего в данный момент в пунктах временного размещения беженцев. Для получения оперативной информации мы находимся на постоянной связи со штабом МЧС. В этот раз особенно нужны мука, консервы, не снижается потребность в средствах гигиены", - прокомментировала состав груза Швецова.

⠀

По-прежнему в сборе гуманитарного груза активно участвуют жители всей Тюменской области, сейчас ведется формирование очередной партии груза.