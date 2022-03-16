В Тюмени изъяли из семьи подростка, который никогда не ходил в школу

Мать мальчика нигде не работает, ведет затворнический образ жизни и никому не открывает двери, отец давно живет в Москве и связь с семьей не поддерживает. Заложником ситуации стал их сын 2007 года рождения. как отметили в суде, "за время жизни он вдоволь не ел, сидел в квартире, практически не гулял на улице, никогда не ходил в школу и сильно отстает в развитии".

Установлено, что подросток с матерью проживал в квартире на улице Полевой в Тюмени. Чтобы его спасти, органам опеки пришлось обратиться за помощью к родной сестре затворницы, которая с великим трудом смогла уговорить родственницу открыть двери квартиры.

Детский педагог-психолог одного из тюменских детских центров выявила у ребенка ярко выраженную педагогическую запущенность. У него нет полиса медицинского страхования, у него наблюдается психическое отклонение и требуется консультация психиатра.

Приглашенный врач-психиатр выявил отклонения и у матери ребенка, но затруднился поставить точный диагноз. Родительница не смогла объяснить социальной комиссии, почему ее сын не ходит в школу, но заявила, что у нее нет денег, чтобы собрать на учебу. По словам женщины, бывший муж "применяет к ней насилие, а ребенка бьет злая свекровь, которая намеревается выселить ее с сыном из своей квартиры". Однако отец ребенка давно сбежал от супруги, живет в Москве, не поддерживает с семьей отношения и никак не мог избивать бывшую жену.

По закону, суд вправе ограничить родителей в правах, если их поведение опасно для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родительских прав. Если родители не исправятся в течение шести месяцев после судебного решения об ограничении в родительских правах, то опека вправе подать в суд иск уже о лишении супругов родительских прав.

Калининский районный суд Тюмени частично удовлетворил исковые требования управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменской области и ограничил родителей мальчика в родительских правах. До его совершеннолетия суд взыскал с них алименты на содержание сына. По решению суда ребенок передан для дальнейшего жизнеустройства в органы опеки, попечительства и охраны прав детства.