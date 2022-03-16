В Тюменской области отпразднуют Наурыз

Областной казахский весенний праздник "Добро пожаловать, Наурыз!" состоится 19 марта в деревне Земляная Голышмановского городского округа, сообщает департамент культуры региона.

Местом проведения праздничных гуляний станет этнопарк. Гостей мероприятия ждут выставки народного быта в русской и казахской избе, горячий ароматный чай с баурсаками, а также конные скачки, на которые приедут наездники из разных сёл и городов. Хозяйки будут соревноваться в кулинарном искусстве, а молодёжь – на спортплощадке с национальными казахскими играми.

Гостей ждет и насыщенная концертная программа. На сцене выступят вокальные и хореографические национальные коллективы: школа казахского танца "Жас Урпак", ансамбль казахского танца "Гульдер", а также вокальный ансамбль "Арай" и другие.