Мобильное приложение "Образование72" работает со сбоями

Трудности с авторизацией в мобильном приложении "Образование72" вызваны сбоями в работе федеральных центров сертификации, которые проверяют безопасность и надежность интернет-ресурсов, сообщает информационный центр регправительства ос ссылкой на портал Госуслуг.

"Специалисты занимаются устранением возникших проблем. Как пояснили в региональном департаменте информатизации, войти в личный кабинет родителя Электронной школы Тюменской области можно через интернет-браузер по адресу: school.72to.ru", - отмечается в сообщении.