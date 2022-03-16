Мобильное приложение "Образование72" работает со сбоями

11:18 16 марта 2022
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Трудности с авторизацией в мобильном приложении "Образование72" вызваны сбоями в работе федеральных центров сертификации, которые проверяют безопасность и надежность интернет-ресурсов, сообщает информационный центр регправительства ос ссылкой на портал Госуслуг.

"Специалисты занимаются устранением возникших проблем. Как пояснили в региональном департаменте информатизации, войти в личный кабинет родителя Электронной школы Тюменской области можно через интернет-браузер по адресу: school.72to.ru", -  отмечается в сообщении.

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