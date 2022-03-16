Фотопанно в виде карты России собираются создать тюменцы

Фотопанно посвятят воссоединению Крыма с Россией, каждый желающий сможет сделать фотографии и разместить их на специальном стенде в ТРЦ "Кристалл" - получившаяся фотомозаика будет символизировать единство жителей многонациональной России.

Акция пройдет 17 марта с 12:00 до 14:00 на первом этаже ТРЦ, желающим поучаствовать предложат сделать моментальный снимок и добавить его на панно. Благодаря специальной обработке все фото участников образуют карту России. За участие в акции посетители торгового центра получат памятную открытку, которую можно будет подписать и опустить в специальный бокс. Команда Медиацентра отправит все открытки адресатам.

Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области: