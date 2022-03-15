Онкодерматологи советуют тюменцам приглядеться к родинкам и посчитать их

Врачи тюменского Медгорода советуют жителям региона до начала летнего сезона провести самодиагностику кожи, а в случае обнаружения тревожных изменений - обратиться к онкологам для профессиональной консультации.

В 2021 году среди всех впервые выявленных у жителей Тюменской области злокачественных патологий рак кожи оказался на втором месте по распространённости. Злокачественные новообразования кожи были диагностированы у 9,3 % заболевших мужчин и 13,1 % женщин.

Проявлять особое внимание к кожному покрову дерматологи советуют дважды в год: перед началом сезона высокой солнечной активности и после. Это связано с тем, что главный фактор риска развития рака кожи – воздействие ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовые лучи повреждают ДНК в клетках кожи и вызывают мутации, способные привести к злокачественному перерождению. Проводить самодиагностику не реже двух раз в год необходимо для того, чтобы не пропустить самые ранние проявления злокачественных новообразований.

"Среди всех видов рака кожи меланома имеет тенденцию к быстрому распространению по организму и опасна тем, что опухоль наружной локализации буквально с первых стадий может метастазировать и вызывать поражение различных органов и систем. Раннее начало соответствующего лечения – это залог эффективной терапии и победы над заболеванием", — пояснила врач-дерматолог Медгорода Людмила Ефремова.

Врач советует внимательно изучить родинки, пигментацию, выступающие над кожным покровом участки. Оценить их с точки зрения формы, размера, наличия какого-либо дискомфорта. Осмотреть необходимо и все недоступные самостоятельному обзору участки – спину, заднюю поверхность рук, ног, шеи, а также волосистую часть головы. Для этого можно или использовать большое зеркало, или прибегнуть к чьей-либо помощи. Насторожить человека должны новообразования диаметром более 0,5 см, особенно имеющие тенденцию к увеличению. Изменение цвета родинки, появление пигментации или вкраплений чёрного, светло- и тёмно-коричневого цветов должно стать причиной обращения к онкодерматологу. К случаям, когда медлить с визитом к доктору не стоит, дерматологи относят также изменение формы родинки, её кровоточивость, зуд, чувство дискомфорта.

Во время самодиагностики дерматологи советуют считать родинки на теле – это поможет определить риск развития меланомы. У людей, имеющих более ста родинок на теле, риск развития меланомы повышается приблизительно в 10 раз. Таким пациентам обязательно нужно следить за состоянием и количеством родинок и с регулярностью не реже раза в год посещать онколога-дерматолога.