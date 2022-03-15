Суд Казанского района лишил мать родительских прав на пятерых детей

Казанский районный суд Тюменской области удовлетворил иск Рашида Ш. по лишению родительских прав его бывшей жены Алены.

Судом установлено, что у бывших супругов пять детей, брак между истцом и ответчиком расторгнут, с 7 июля 2021 года мать "по месту жительства не появлялась, жизнью детей не интересуется, в их воспитании не участвует, материальной помощи не оказывает, дети находятся на полном обеспечении отца".

Поясняется, что до развода у женщины были проблемы с алкоголем, она состояла на учете у врача-нарколога, жёстко обращалась с детьми, за что привлекалась к административной ответственности. Свидетели подтвердили эту информацию.

В судебном заседании истец сообщил, что Алене Ш. приходят детские пособия, которые она использует на свои нужды. В настоящее время дети от матери уже отвыкли и не вспоминают о ней. Ему в уходе за детьми помогает его мать и соседка.

"Суд считает, что у Алены Ш. было достаточно времени исправиться, но каких-либо мер она к этому не предприняла. В связи с этим суд удовлетворил иск Рашида Ш. к Алене Ш. о лишении родительских прав", - сообщили в объединенный пресс-службе судебной системы Тюменской области.