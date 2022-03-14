В Тюменской области закрыли большинство мобильных фильтров для приема пациентов с ОРВИ

Дополнительные фильтры, располагавшиеся в учреждениях спорта и образовательных учреждениях Тюмени, Тюменского района, Тобольска, Ишима и других населённых пунктов, закрыты в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, связанной с вирусными инфекциями.

Фильтры для пациентов с симптомами ОРВИ продолжают работать в р.п. Голышманово и в селе Вагай. При возникновении симптомов ОРВИ пациенты, как и прежде, могут обращаться на фильтр поликлиники по месту жительства.

Напомним, выездные медицинские бригады работали в регионе с 31 января, они располагались в школах, спорткомплексах и других учреждениях. Новые методы работы были использованы в связи с наплывом посетителей в поликлиники.