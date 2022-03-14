Во Всероссийской олимпиаде школьников будут участвовать 600 тюменцев

11:01 14 марта 2022
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600 школьников Тюменской области стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, сообщает информационный центр правительства.

 В региональном этапе олимпиады участвовали около 2000 человек из 26 муниципалитетов. Он проходил с 11 января по 25 февраля по 24 предметам. Призеры представят Тюменскую область на всероссийском этапе.

 В этом году впервые проведена олимпиада по астрономии им. В.Я. Струве для 7-8 классов, тюменские школьники в ней также поучаствовали. 

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