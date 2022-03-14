Рособрнадзор составил для абитуриентов топ-8 актуальных профессий

Важный фактор, который помогает определиться выпускнику с профессией, — уверенность в том, что она будет востребована к моменту получения диплома. В Рособрнадзоре в этом уверены, поэтому составили список самых актуальных профессий.
Список профессий, которые будут актуальны в ближайшем будущем, опубликован в Telegram-канале Минпросенщения РФ.
В топ-8 входят:
✅ Учёные в сфере биотехнологии и генной инженерии.
✅ Психологи и психотерапевты.
✅ Маркетологи, специалисты по рекламе.
✅ Специалисты по пиару и продажам.
✅ Инженеры, проектировщики коммуникаций, технических устройств.
✅ Разработчики ПО.
✅ Дизайнеры и веб-дизайнеры.
✅ Аналитики.
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