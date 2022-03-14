Рособрнадзор составил для абитуриентов топ-8 актуальных профессий

Важный фактор, который помогает определиться выпускнику с профессией, — уверенность в том, что она будет востребована к моменту получения диплома. В Рособрнадзоре в этом уверены, поэтому составили список самых актуальных профессий.

Список профессий, которые будут актуальны в ближайшем будущем, опубликован в Telegram-канале Минпросенщения РФ.

В топ-8 входят:

✅ Учёные в сфере биотехнологии и генной инженерии.

✅ Психологи и психотерапевты.

✅ Маркетологи, специалисты по рекламе.

✅ Специалисты по пиару и продажам.

✅ Инженеры, проектировщики коммуникаций, технических устройств.

✅ Разработчики ПО.

✅ Дизайнеры и веб-дизайнеры.

✅ Аналитики.