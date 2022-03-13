К весне без ДТП призывают тюменские автоинспекторы

В Тюменской области с 14 по 31 марта пройдет профилактическое мероприятие #ВеснаБезДТП, направленное на обеспечение безопасности на дорогах различных категорий участников дорожного движения.

Весной, как правило, увеличивается трафик движения по федеральным автодорогам региона, в том числе становится больше детских перевозок. Дети чаще появляются на улицах и во дворах, что требует особого внимания взрослых. На дороги выезжают первые мотоциклисты и велосипедисты, отвыкнув от участия в дорожном движении.

Сотрудники ГИБДД во взаимодействии с заинтересованными ведомствами, представителями общественных организаций, дорожных служб, медицинских учреждений проведут акции, призывающие водителей, пешеходов, велосипедистов к соблюдению ПДД.С начала года в Тюменской области произошло 365 ДТП, в них погиб 21 человек, 525 человек ранены. 46 ДТП произошло с участием детей, один ребенок погиб, 56 детей ранены. Более 77% пострадавших детей – пассажиры легковых автомобилей. Число ДТП с участием детей в этом году выросло в Тюменском, Тобольском и Омутинском районах, сообщили в ГИБДД Тюменской области.