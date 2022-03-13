Тюменская область занимает третье место по уровню зарплат в УрФО

Тюменская область занимает третье место по уровню среднемесячных номинальных начисленных зарплат. С итогами января 2022 года, которые обнародовал Росстат, ознакомился Вслух.ру. В декабре она превысила 73,5 тыс. рублей.

В первом месяце средняя зарплата на юге региона составила 55 тыс. 911 руб. (это на 6,2% больше, чем годом ранее). Выше в УФО – только на севере: 116 тыс. 203 руб. в ЯНАО и 85 тыс. 372 руб. в ХМАО-Югре.

В Свердловской области – 48 тыс. 415 руб., в Челябинской – 43 тыс. 778 руб., в Курганской – 35 тыс. 486 руб.

Средний показатель по России в январе составил 56 тыс. 545 руб.

Росстат также отмечает, что в декабре средняя номинальная начисленная зарплата в Тюменской области оценена в 73 тыс. 555 руб., что также соответствует третьему месту в Уральском федеральном округе.

Ранее Тюменьстат сообщал, что по итогам 11 месяцев 2021 года средняя зарплата в Тюменской области составила 54 тыс. 305 руб. Более 100 тыс. в январе-ноябре платили в следующих направлениях: добыча полезных ископаемых (147 тыс. 977 руб.), производство химических веществ и химпродуктов (123 тыс. 157 руб.), деятельность космического и воздушного транспорта (105 тыс. 591 руб.), научные исследования и разработки (121 тыс. 594 руб.).