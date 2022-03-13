На урок к декабристам пригласил детсадовцев Ялуторовский музей

У воспитанников Ялуторовского детского сада № 7 из группы "Росинка" 10 марта прошел музейный урок "Грамматика и математика".

Ребята узнали, что двести лет назад в школе Ялуторовска обучение было платным. Все изменилось, когда в город приехал декабрист Иван Дмитриевич Якушкин. Он открыл в 1842 году бесплатную школу для мальчиков, а в 1846 году – первую в Сибири школу для девочек.

Бумага в те далекие времена стоила недешево, поэтому первые свои буквы и цифры дети писали палочками на песке, который был насыпан в неглубокие ящики. Те, кто постарше, усовершенствовали свои навыки в письме мелом на "аспидных" (выкрашенных в черный цвет) досках. И только те, кто научился писать грамотно и красиво, получали чернила, перо и бумагу.

Воспитанники группы "Росинка" испытали на себе роль учеников якушкинских школ и выяснили, что писать гусиным пером и чернилами гораздо сложнее, чем палочкой на песке или мелом на доске! Однако все дети успешно справились с поставленной задачей!

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.