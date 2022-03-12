Внутренний туризм в регионе восстанавливается

Пандемия отбросила туризм на шаг назад, но сегодня отрасль постепенно восстанавливается. Об этом заявила Президент тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская. По её словам, жители региона всё чаще путешествуют внутри области – семьями или небольшими группами. Также восстанавливается корпоративный туризм.

- В Тюменскую область приезжают туристы из Москвы. Есть поток на горячие источники, к сожалению, не в том количестве, в котором их привыкли принимать. Отельный бизнес лучше остальных выходит из кризиса - не пустуют. Ещё оживает экскурсионная деятельность. Тюменцы ездят в Тобольск, Покровское и Ялуторовск. К сожалению, в нашей отрасли теперь не всегда хватает специалистов. Кто-то вообще ушёл с рынка.

Туристический бизнес поддерживается правительством Тюменской области – разработана грантовая программа. Бюджетные помогают продвигать те туристические продукты, которые уже есть. Также в регионе реализуется программа "Развитие внутреннего и въездного туризма". Вовлечены в эту деятельность и муниципалитеты. К примеру, в Голышмановском округе туристы могут посетить музей под открытым небом в деревне Боровляке, этно-парк в деревне Земляной и чувашскую избу в селе Медведево, сообщили в Мегатюмень.